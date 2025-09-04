La personne qui regardait T18 a expliqué s’être assise sur la télécommande

Le champagne a été débouché un peu trop rapidement dans les locaux de la chaîne T18, fraîchement arrivée sur le Canal 18 de la TNT,après avoir vu, après plusieurs mois d’antenne, apparaître leur premier téléspectateur : “Franchement, on n’y croyait plus, on passait nos journées à jouer au ping-pong en attendant qu’on nous appelle pour nous dire que la chaîne allait fermer… D’ailleurs quand on a entendu l’alerte nous disant qu’un téléspectateur était en train de regarder notre chaîne, on a cru à un bug au début ! Mais bon, finalement c’était presque ça…” nous explique Christopher Baldelli, le président de la chaîne.

En effet, cette joie de courte durée dans la chaîne ayant pour slogan “la télé qui s’amuse à réfléchir” car le téléspectateur, qui a souhaité rester anonyme et que nous appellerons Thierry, affirme avoir été victime de son postérieur : “Je me suis installé dans le canapé devant la télé, pour manger des chips, mais je ne sais pas ce que j’ai foutu, je me suis retrouvé devant T18 !! J’ai mis bien 2 minutes à comprendre que je devais être assis sur la télécommande, mais comme j’ai mal au dos et aux reins, j’ai eu du mal à me relever pour la retrouver. Dès que j’ai mis la main dessus, j’ai évidemment changé de chaîne. Mais bon, comme ça j’ai pu voir que Ruquier n’était pas mort, je me demandais ce qu’il devenait moi !”.

De nouvelles utilisations pour T18 ?

Après cette déception effacée, le président de la chaîne s’est montré rassurant sur l’avenir de la petite nouvelle de la TNT : “On se rend compte que par les canaux habituels, personne ne regarde notre chaîne, alors on a imaginé plusieurs pistes novatrices d’utilisation. On est par exemple en phase de test avec la prison de Guantánamo où T18 est utilisée dans les salles de torture afin de faire parler les prisonniers, et pour l’instant c’est très concluant ! Ils parlent en moyenne après 7 minutes de diffusion ! Maintenant, il faut juste que l’on voie si ça rentre dans la convention des droits de l’homme.”