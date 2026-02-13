Après les gays, Karine Le Marchand déclare avoir “un 6ème sens pour reconnaître les Noirs et les Arabes”

L’animatrice du groupe M6 a déclenché une polémique en affirmant pouvoir dire du premier coup d’œil qui était noir ou arabe.

Après ses prises de parole polémiques sur Instagram où Karine Le Marchand affirmait posséder le “gaydar”, un 6ème sens lui permettant d’identifier les homosexuels en moins de 2 secondes, l’animatrice de l’Amour est dans le Pré a récidivé au cours d’un live Instagram sobrement intitulé “T’es noir ou t’es autre chose ?”. On peut y voir la présentatrice discuter avec Ibrahi, un jeune homme d’origine gabonaise, puis se tapoter le nez malicieusement avant de lui asséner un “Dis moi, t’es noir toi non ?”. Un moment surréaliste ponctué d’un “Je me disais aussi ! J’ai un radar pour ça, qu’est-ce que tu veux que je te dise ?” avant d’être prise d’un fou rire.

Interrogée sur Cnews sur son extraordinaire capacité, Karine Le Marchand a tenté d’expliquer l’inexplicable. “Je ne sais pas comment ça marche. Dès que je me retrouve face à une personne noire, j’ai comme une sorte d’intuition. Je ressens comme une intense frayeur. Tout mon corps se met en alerte. C’est viscéral. Automatique.” raconte-t-elle face aux chroniqueurs estomaqués. “La seule fois où mon 6ème sens m’a mené sur une fausse piste, c’est quand le mec en face de moi était arabe. Avouez que ça prête à confusion” poursuit-elle en réprimant un frisson de terreur.

Fustigée par les internautes pour ces vidéos jugées “problématiques”, Karine Le Marchand a avoué ne pas attacher d’importance aux “polémiques stériles” avant de lancer un nouveau live Instagram sobrement intitulé “T’es cancéreux ou obèse ?”.

