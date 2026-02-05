Par erreur, Didier Bourdon joue deux fois dans le même film

Cela devait finir par arriver, à force de jouer un père de famille bon vivant, terrien, gueulard, bourgeois et réactionnaire dans une trentaine de films, le populaire Didier Bourdon s’est retrouvé à jouer deux fois dans le même film, à moins de deux ans d’intervalle, comme nous l’explique le producteur. « Vous savez, on produit tellement de comédies populaires qui jouent sur les clichés, avec un bon Français, blanc, dans la force de l’âge, qui se retrouve confronté à un monde qu’il ne connaît pas, qu’on a fini par s’emmêler les pinceaux. On a fait deux « Chasse Gardée », trois « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu », deux « Alibi.com »… Vous comprendrez qu’on s’y perd. »

Le film “Intelligence Superficielle”, dans lequel Didier Bourdon a joué deux fois, sortira mercredi prochain. Il y campe un chef d’entreprise paternaliste aux méthodes un peu datées, qui, suite à un rachat par un groupe chinois, doit partager la gestion de la société avec un robot animé par l’Intelligence Artificielle interprété par Hakim Jemili. D’après le producteur du film, ce n’est finalement pas si grave. « On sortira deux fois le même film à un an d’écart, on dira juste que c’est la suite. Comme les spectateurs auront oublié ce film quelques minutes après le premier visionnage, ils ne se rendront même pas compte que c’est le même. »

Pas un cas si rare que ça…

Bien que surprenant, le cas d’un artiste qui fait plusieurs fois la même chose sans le savoir est finalement plutôt fréquent. « Dans le cinéma par exemple, Jonathan Cohen s’est retrouvé à jouer cinq fois exactement le même personnage, avec les mêmes phrases et les mêmes mimiques » pursuit le producteur. Un cas qui n’est pas sans rappeler Christophe Maé qui avait involontairement utilisé les deux mêmes accords sur l’intégralité de ses chansons.

