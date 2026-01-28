Pierre Niney viendra dîner chez vous ce soir pour faire la promotion de son prochain film

Après avoir fait le tour de toutes les radios et télévisions du pays et participé à plus de 15 000 podcasts la semaine dernière, Pierre Niney va donc venir directement chez vous faire la promotion de son film. « Les plateaux télé, c’est bien, mais rien ne vaut une vraie conversation, entre une quiche et un verre de rosé », explique l’acteur. Selon ses équipes, l’objectif est simple : « déclencher l’achat d’une place de cinéma au moment du dessert, quand les Français sont émotionnellement vulnérables ».

L’opération marketing sera parfaitement orchestrée : l’acteur arrivera chez vous entre 20h et 21h avec un paquet de TUC et des Kinder Surprise pour les enfants. Il complimentera votre céleri rémoulade d’une voix suave, avec un regard très profond, puis glissera naturellement le titre de son film au moment du plat principal, avec beaucoup d’émotion. « Pierre est très fort : il est capable de pleurer en mangeant des endives à l’eau. »

De nombreux foyers français se préparent déjà fébrilement à cette visite inattendue. « Ce n’est pas n’importe qui quand même, j’ai fait une tarte aux quetsches, j’espère qu’il aime ça », nous confie Thérèse, de Maubeuge, tandis que plusieurs familles ont commencé à faire semblant d’aimer le cinéma d’auteur pour ne pas passer pour des ploucs devant l’acteur.

Face à l’enthousiasme, d’autres comédiens envisageraient de passer à la promo à domicile, comme Ary Abittan, qui souhaiterait vendre des places pour son nouveau spectacle, mais la production peinerait à trouver des volontaires pour accueillir l’humoriste.

Crédits : Stéphane Cardinale-Corbis via GettyImages.