Naturalisation – Les candidats devront citer les perdants français de l’Eurovision dans l’ordre

Jugées trop simples, les épreuves permettant d’obtenir la nationalité française seront bientôt assorties d’un tout nouveau test. “Tout le monde est capable de citer trois fleuves français ou d’expliquer qui était Charles de Gaulle”, commente Bruno Retailleau. “Résultat, on donne la nationalité française à tout le monde et, 60 ans après, on se retrouve avec Rachida Dati au ministère de la Culture”.

La nouvelle épreuve pour devenir Français consistera donc à citer tous les perdants français de l’Eurovision, de 1956 à nos jours. “On a cherché quels étaient les marqueurs de la nationalité française. Qu’est-ce qui fédère les Français ? Les croissants au petit-déjeuner ? Les chansons de Joe Dassin ? Non, ce qui nous unit tous sous un même drapeau, c’est notre médiocrité historique à l’Eurovision.”

Des points bonus seront attribués aux candidats capables de citer précisément le nombre de fois où un journal a titré “cette fois, c’est la bonne !” avant que la France décroche une très oubliable 14ᵉ place.

Souhaitant donner sa chance à chaque demandeur, Bruno Retailleau précise que les candidats peu à l’aise avec la musique pourront choisir un quiz sportif sur les joueurs de tennis français n’ayant pas remporté le tournoi de Roland-Garros.

