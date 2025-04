Les membres de l’Académie des Oscars désormais obligés d’être vivants pour voter

La polémique n’en finit pas d’enfler à Hollywood. Pour la 98e cérémonie prévue le 15 mars 2026, les membres de l’Académie des Oscars ne devront pas se contenter de voir les films pour lesquels ils souhaitent voter, ils devront également être en vie au moment de le faire. L’Académie a annoncé dans un communiqué qu’ils devront notamment valider un CAPTCHA pour le prouver et fournir une auto-attestation de vie certifiée sur l’honneur et signée par leurs soins. Puis de conclure pour ne laisser aucun doute à ce sujet :« Les jurés morts n’auront aucun droit de regard sur le palmarès. »

Pas d’animaux

Contrairement aux élections de la présidence de LR, l’Académie a également précisé que « seuls les humains pourront voter ». Pour cela, elle compte faire passer un test à chacun de ses membres. Tout juré ne hennissant pas, ne se roulant pas dans la boue et ne courant pas chercher la balle avec la bouche quand on lui lance pourra voter en son âme et conscience après avoir regardé les films. Tout ceci n’est qu’un prélude à l’instauration de nombreuses nouvelles règles. Pour l’édition 2027, par exemple, l’Académie n’exclut pas de demander également à ses membres d’avoir une conscience et une âme.