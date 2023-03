Après Brad Pitt aux César, Frédéric Diefenthal a honoré les Oscars de sa présence

« Je suis très heureux d’être ici, j’ai tellement de souvenirs aux Etats-Unis que je me sens un peu chez moi. » C’est par ces mots que Frédéric Diefenthal a débuté son discours aux Oscars. Le héros du « Gendre idéal » ou de « Meurtres au Havre » a ensuite glissé un mot d’encouragement au cinéma américain, rappelant que ce dernier avait aussi « beaucoup de qualités » et l’invitant à « ne pas nourrir tant de complexes vis-à-vis du cinéma français ou des grosses productions comme la série des « Taxi ». Il a enfin terminé sa prise de parole par un « thank you everyone » à l’accent si parfait qu’il a récolté une standing ovation avant de remettre un Oscar d’honneur à Steven Spielberg.

Spielberg aux anges

Le réalisateur américain s’est dit plusieurs fois « surpris et honoré » de la présence de l’acteur français et a même assuré qu’il ne désespérait pas de tourner un jour avec lui. Il a expliqué aussi combien les prestations de Frédéric lui avaient redonné foi en le cinéma à une période où il s’interrogeait sur la suite de sa carrière. La longue accolade des deux hommes a fait se lever l’assistance une seconde fois. Steven Spielberg a alors déclaré en français : « Vive le cinéma français, longue vie à Marion Cotillard, aux « Petits mouchoirs » à Luc Besson et « Angel-A »! »