Le prochain Pixar racontera l’histoire d’amour impossible entre un char russe et un drone ukrainien

Après “Vice-Versa 2”, “Elio”, et “Hoppers”, les studios Pixar viennent de dévoiler leur prochain long métrage d’animation : “Love at First Fight”. Un Roméo et Juliette à la sauce slave narrant la romance impossible entre un drone DJI Mavic-3 ukrainien et un char T-14 Armata russe. Une comédie romantique burlesque, feel-good et acidulée qui fera la part belle aux émotions puisque le film abordera également des thèmes plus adultes comme “la guerre”, “le patriotisme” ou encore la “difficulté d’être une arme lourde quand on a un coeur tendre”.

C’est Ed Catmull en personne qui a présenté aux journalistes un pitch détaillé du film lors d’une conférence de presse. “Avec ce film, nous avons vraiment voulu que les gens laissent tous leurs soucis en dehors du cinéma” raconte-t-il, tout sourire. “On y suit Sergueï, un tank russe, envoyé sur le front ukrainien aux côtés de sa famille de blindés dans l’optique de transformer Kiev en terrain de squash. Mais alors qu’il s’apprête à rentrer dans la ville, toutes ses certitudes vont soudain s’ébranler lorsqu’il croise le chemin de Spinner, une drone militaire ukrainienne à l’hélice endommagée coincée dans une poubelle.” raconte-t-il, en essuyant une larme sur sa joue. “Alors que l’amour frappe à leur porte et bien que tout les oppose, ils ne vont pas tarder à s’apercevoir que dans la vie, l’amour n’a pas de frontière” conclut-il, la voix tremblante sous le coup de l’émotion, avant de quitter précipitamment la scène en sanglotant dans ses mains.

Avec une sortie annoncée pour le 23 juillet prochain exclusivement au cinéma, nul doute que ce film marquera l’actualité cinématographique de 2025. De son côté, Dreamworks n’est pas en reste puisqu’après les sagas Dragons, Shrek et Kung-Fu Panda, c’est une autre licence elle-aussi inspirée de l’actualité qui vient d’être dévoilée par le studio de la lune au pêcheur : “Bomby”, une étonnante histoire d’amitié entre Ahmed, un petit garçon palestinien et “Jéricho” un missile balistique israélien cherchant par tous les moyens à rentrer chez lui.

