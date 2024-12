Après le succès de “L’Amour ouf”, Gilles Lellouche annonce le tournage de la suite “La routine reloue”

Située 10 ans après la fin de “L’amour ouf”, l’intrigue de “La routine reloue” suivra l’évolution de la relation de Clotaire et Jackie, le couple passionné qui avait ému les cinéphiles dans le premier volet.

Désormais mariés et propriétaires d’une petite maison de ville, le couple partage son quotidien entre un travail pas franchement passionnant, l’éducation des enfants et Cracotte, leur berger australien. “Le film s’ouvre sur Jackie qui revient de son cours de zumba et accuse Clotaire de ne pas avoir étendu la machine, trop occupé à regarder un match de quart de finale de Ligue des Champions. Le spectateur est tout de suite plongé dans l’action”, dévoile Gilles Lellouche avec excitation.

Souhaitant garder la surprise sur le scénario de son nouveau film, le réalisateur nous révèle néanmoins quelques indices en exclusivité : “Clotaire et Jackie se disputent une énième fois à propos d’une trace de dentifrice laissée sur le bord de l’évier, alors qu’ils se préparent pour aller déjeuner chez les parents de Jackie, comme chaque dimanche. C’est le point de départ de toute l’intrigue”.

Très excité par ce nouveau projet, Gilles Lellouche envisage déjà une trilogie en cas de succès de “La routine reloue”. Un film dont le titre a déjà fuité et qui pourrait s’intituler “Le divorce bien reuch”.