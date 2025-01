Comment nudger votre quotidien et reset votre mindset pour ban les anglicismes ?

Ce n’est pas toujours easy de changer son mindset et de pivoter son fonctionnement. Mais à l’heure de l’invasion des anglicismes, le come-back du français dans les talks, les pitchs et les debriefs est à la fois un challenge et un must have. C’est aussi un bon moyen d’être différenciant et d’upgrader son business. L’important est de savoir se driver et ne pas trop se laisser impacter par la coolitude anglophone tout en résistant au french bashing afin de rester focus. L’une des golden rules, c’est d’y aller step by step et de ne pas essayer d’adopter tout de suite tout le package.

Un programme catchy

L’autre tip consiste à pimper vos events avec des slogans en français mais super punchy pour redonner du peps au Molière language. Si vous sentez que petit à petit ça matche avec vos interlocuteurs et qu’ils ne vous prennent pas pour un loser, c’est un premier win. Troisième step : customisez vos speechs avec quelques mots français un peu old (mais stylés pour éviter le crash). Si là encore, vous sentez que ça fit bien, c’est que vous êtes dans le bon process. Il ne vous reste plus qu’à l’implémenter au quotidien et à vous fixer une deadline pour atteindre vos goals.

Photo : Pixels