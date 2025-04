L’Académie Française avoue ne pas savoir à quoi sert le point-virgule

C’est lors du festival international de la ponctuation, juste après une conférence sur l’utilisation abusive des 3 points de suspension chez ceux qui veulent faire comme s’ils étaient mystérieux, que l’épineuse question de l’utilité du “point-virgule” a été soulevée. Après avoir passé plus de 30 minutes à expliquer à quoi ça ne servait pas, les membres de l’Académie Française ont été formels : ils ne savent pas à quoi ça sert.

Des origines mystérieuses…

Pour répondre à la question, les académiciens se sont interrogés sur la création de cet étrange signe. Si la piste d’une origine liée à la création de la salle de spectacle “Le Point-Virgule” a vite été écartée, une autre piste historique est plus crédible : “Il semblerait que le premier point-virgule date de “L’Encyclopédie” de Diderot en 1751. Dans cet ouvrage, on voit apparaître, en lieu et place d’une virgule, un point-virgule. C’était probablement une faute d’impression, mais pour faire chic, les lecteurs ont fait comme s’ils avaient compris que c’était un nouveau signe de ponctuation, et par snobisme, n’ont jamais demandé à quoi ça pouvait servir” nous explique un membre de l’Académie.

Malheureusement, faute de temps, la piste n’a pas pu être creusée davantage. Et d’autres questions qui étaient prévues d’être posées aux académiciens restent, elles aussi, en suspens : Pourquoi il n’y a que dans “où” qu’il y a un “ù” ? Pourquoi écrit-on “quatre-vingt” au lieu d’“octante” ? Qui est le monstre qui a inventé le plus que parfait du subjonctif ? Ou encore, le mot “ConCuPiscent” a-t-il vraiment été créé par Jean-Marie Bigard ? Tant de questions linguistiques mystérieuses qui risquent de rester encore longtemps sans réponse…