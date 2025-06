“C’est une incroyable opportunité pour Melun et ses habitants” a commenté le maire de Melun après la décision prise par le CEO de Copains d’Avant d’organiser son mariage dans le cœur historique de Melun et de privatiser une grande partie de la ville. “Tous les amoureux rêvent d’une chose : de romantisme et de Melun” a commenté le CEO de Copains d’Avant annonçant la tenue de son mariage dans la cité de Seine-et-Marne.”Nous avons hâte de profiter du calme de l’île Saint-Étienne ou de déambuler dans le quartier Saint-Aspais qui ne sera rien qu’à nous” a commenté un invité de ce mariage qui s’annonce somptueux. Des rumeurs annoncent aussi la privatisation du RER D pour y amener les invités jusqu’au cœur de la ville.

Mais cette décision ne fait pas que des heureux. Certains regrettent de voir la ville être “prise en otage” par des “supers riches” tandis que de son côté le CEO de Adoptunmec envisagerait de privatiser Montataire dans l’Oise et celui de CDiscount aurait déjà réservé Mérignac en Gironde.