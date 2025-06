La série « HPI » sur TF1 sera remplacée à la rentrée par « TDAH »

Alors que la 5e et dernière saison de « HPI » a débuté le 15 mai dernier, TF1 a annoncé que la série serait remplacée à la rentrée par un nouveau feuilleton nommé « TDAH ».

La célèbre Morgane Alvaro va signer ses adieux mais TF1 lui a déjà trouvé une remplaçante en la personne de Megane Alvara, une héroïne victime d’hyperactivité et de troubles de l’attention qui débarquera à la rentrée. Cette dernière, également interprétée par Audrey Fleurot, passera du statut de femme de ménage à consultante pour la DNPJ de Lille grâce à sa vivacité d’esprit et à sa capacité à résoudre les affaires les plus complexes. Si le scénario semble très proche de la série « HPI », les scénaristes Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot et Nicolas Jean, (les créateurs d’ « HPI »), s’en défendent : « L’héroïne n’a ni le même prénom ni le même nom, elles n’a pas les mêmes troubles et n’habite pas le même quartier, bref, ça n’a absolument rien à voir. »

Des ressemblances troublantes

Reste que certaines ressemblances sont quand même troublantes, comme le caractère du personnage décrit comme insoumis, ou son QI évalué à 160, comme dans la série « HPI ». De même, Megane Alvara a, tout comme Morgane Alvaro, 38 ans au début de la série et trois enfants de deux ex-compagnons. Quant au commandant et à la commissaire avec qui l’héroïne est amenée à travailler, ils ont tout simplement les mêmes noms que dans « HPI », à savoir respectivement Adam Karadec et Céline Hazan. Interrogés sur ce sujet, les scénaristes assurent que ce sont deux noms de famille « très courants dans le Nord » et que « ces similitudes apparentes sont de pures coïncidences ».

Ce n’est pas la première fois qu’une série est assez proche de celle qu’elle est censée remplacer. On se souvient par exemple qu’après avoir été diffusée de 1998 à 2014 sur France 3, la série « Louis la Brocante » avait été remplacée par « Jean l’Antiquaire ».

