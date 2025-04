Un documentaire accablant sur Adolf Hitler montre à quel point il n’était pas un personnage très fréquentable

Malgré une esthétique lourde, le documentaire accablant sur Hitler, quatre-vingts ans après la mort de ce dernier, relance les débats sur les réseaux sociaux. Certains crient à l’acharnement contre le dictateur nazi. D’autres estiment au contraire qu’il a bénéficié d’une trop grande mansuétude. Grâce à de nombreux témoignages et images d’archives, on découvre en tout cas la face cachée de l’homme d’État allemand, qui serait beaucoup moins débonnaire qu’on le dit. Et l’hypothèse selon laquelle le génocide juif serait une série de crimes passionnels ne tient pas. Ledit génocide orchestré par le tyran, souvent qualifié d’ « erreur de parcours » ou de « léger dérapage » se révèle beaucoup plus cruel que la présentation qu’en ont fait les médias à l’époque.

Charge violente

Pire, on découvre même au fur et à mesure du documentaire qu’il aurait prémédité ses crimes dans un livre largement passé sous silence, Mein Kampf (Mon Combat, ndlr). Bref, il semble bien que ce peintre doté d’un bel avenir et cet homme politique de génie n’ait pas fait que se fourvoyer : il a également commis un certain nombre de choses pas très catholiques voire carrément répréhensibles. Toutefois, malgré cette enquête à charge, plusieurs historiens interrogés rappellent qu’il faut distinguer le criminel de guerre du criminel contre l’humanité.