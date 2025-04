Selon une étude, votre fichier nommé “V4_VersionDéfinitive_Ok_validée” ne serait pas la dernière version de ce fichier

“C’est bon, j’ai bien fait les modifs, j’ai tout remis en page, normalement c’est bon, là c’est vraiment def !” est une des erreurs les plus fréquentes faites de nos jours. En effet, d’après une étude scientifique, 78 % des mails disant “Ça c’est sûr, c’est vraiment la version finale” ne contenaient pas la version finale du document. “En moyenne, pour des fichiers importants, on fait à chaque fois entre 11 et 12 versions, mais comme l’humain est prétentieux, il pense toujours qu’en maximum 4 versions, ça sera bouclé, ce qui donne des noms à rallonge incompréhensibles !”

Parmi les raisons les plus fréquentes poussant à refaire encore une version alors que c’était sûr que c’était la bonne, voici celles qui reviennent le plus souvent : 42 % du temps, c’est : “mince, en relisant, j’ai vu que j’avais fait des fautes niveau CE1”, suivi à 31 % de “elle est originale cette police, mais je crois que c’est vraiment illisible”, et le podium est complété par : “Oh la vache, j’ai laissé mes notes de brouillon tout en bas, là où j’ai écrit que mon boss était un gros c**”.

D’autres mensonges décelés dans les échanges pro

En plus de cette erreur fréquente sur le nombre de versions, d’autres petits mensonges, souvent involontaires (mais pas toujours), sont régulièrement utilisés dans les échanges formels professionnels selon cette étude : “Quand on nous écrit « je vous fais un retour dans la semaine », généralement, il faut bien compter 2 ou 3 semaines pour avoir un retour, et ce, après au minimum 2 relances.” Une autre expression souvent utilisée est aussi tout à fait inappropriée d’après ces chercheurs : “Quand quelqu’un vous envoie « veuillez agréer mes salutations distinguées », 86 % du temps, elles n’ont rien de distingué, car elles sont écrites par une personne non douchée, en slip dans un canapé.”