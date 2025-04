Un youtubeur ruine sa carrière après avoir posté une miniature dans laquelle il ne tient pas sa tête entre ses mains

“J’ai vraiment fait une erreur de débutant ! C’est du même niveau que de prendre le ballon à la main quand on joue au foot, ou de ne pas détourner d’argent quand on est un élu” nous explique Lucas Lemoine, plus connu sous le nom de “Calu”. En ne postant pas une miniature dans laquelle il se tient la tête entre les mains, sa vidéo intitulée “ON MANGE DU POULET CRU PENDANT 40 JOURS ! (ma mère vomit sur le chien)” a fait un flop retentissant, faisant de lui la risée du web, et lui faisant perdre de nombreux partenariats.

Le Youtubeur, célèbre pour ses vidéos “JE REMPLACE LE DENTIFRICE DE MA SŒUR PAR DE LA GLU (elle passe 6 jours à l’hôpital)” et “ON CLASSE LES CACAS DE CHIENS SELON LEURS GOÛTS (celui du caniche est incroyable)” est encore sous le choc: “J’avais pourtant pensé à tout le reste ! Un titre putaclic avec un nombre démesuré, des couleurs extrêmement criardes, une grimace rigolote, des émojis donc celui qui transpire de honte… Tout ce qu’il fallait sauf mes mains autour de ma tête !” nous confie Calu désespéré.

Une suite qui s’annonce peu réjouissante

Bien conscient que sa carrière de Youtubeur a pris un sacré coup de plomb dans l’aile, le créateur de contenu va devoir penser rapidement à une reconversion : “Je sais qu’il y a encore des portes ouvertes pour les anciens vidéastes : on peut devenir de mauvais animateurs radios, seconds rôles dans des séries bas de gamme en télé, ou faire une BD qui se vendra à moins de 250 exemplaires… Mais pour l’instant je n’ai pas encore choisi. Je vais d’abord commencer par une vidéo d’excuses en espérant que mes anciens fans de 12 ans ne me cyber-harcèlent pas trop !”