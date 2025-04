La carrière détruite de Cauet continue de se briser sur Europe 2

« Cauet est un animateur très populaire, et il est en parfaite adéquation avec le projet et les ambitions que nous affichons pour Europe 2 », a salué le directeur général d’Europe 2, qui souhaite plus que jamais séparer l’homme de l’artiste. « Sébastien Cauet est une énième victime du tribunal populaire, et j’ai décidé de me placer du côté des victimes. La peur doit changer de camp. On te croit, Sébastien. »

À partir du 28 avril, l’animateur remplacera donc Benjamin Castaldi aux manettes de la matinale d’Europe 2. « Il a été autorisé à reprendre le chemin des studios à condition que les émissions ne soient pas tournées en présence de public. Les femmes du staff devront également porter une combinaison intégrale et un masque afin de ne pas l’aguicher, comme ça a pu être le cas par le passé », explique le staff d’Europe 2.

L’annonce du retour de Sébastien Cauet a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par ses fans sur les réseaux sociaux. « L’attente a été longue, vous nous avez tellement manqué », confie GéraldineDu38, tandis que Jeremy1997 affiche son soutien à l’artiste : « Quel courage, de tout cœur avec vous ! #NotAllMen ».

Pour sa première émission matinale, Cauet recevra Norman Thavaud, autre victime innocente des dérives d’un système où la pression médiatique prévaut sur les principes fondamentaux du droit, réduisant à néant des carrières et des hommes.