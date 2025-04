Bob l’éponge disparaît des antennes américaines “jusqu’à ce que sa relation avec Patrick soit clarifiée”

Surprise pour les petits Américains : le dessin animé Bob l’éponge a subitement disparu des antennes, remplacé par des rediffusions de Walker Texas Ranger. Contacté par nos journalistes, un membre de l’administration Trump réagit : « Nous avons toutes les raisons de croire que Bob l’éponge carrée utilise sa notoriété pour faire la promotion du wokisme auprès des enfants : nous avons donc décidé de suspendre sa programmation sur-le-champ, le temps qu’une enquête soit menée. »

Dans le viseur, la relation très ambiguë qui lie Bob l’éponge et Patrick, son ami étoile de mer. « Le dessin animé montre l’exemple d’une relation très enthousiaste et bienveillante entre deux personnages de sexe masculin. Aucune passion virile pour le football, l’alcool, les femmes ou les armes à feu. Est-ce que c’est vraiment ce que nous voulons pour nos enfants ? » poursuit l’employé de la Maison Blanche.

Si les scénaristes de Bob l’éponge n’ont pas apporté de réponse officielle à ces accusations, ils auraient déjà accepté de durcir l’image de Bob l’éponge pour lui permettre de revenir à l’antenne au plus vite. Dans sa nouvelle version, Bob sera plus “hétérosexualisé” : il arborera ainsi une barbe de trois jours et un petit ventre qu’on devine gonflé par la bière. Autre nouveauté : il harcèlera sexuellement Sandy, son amie écureuil.

Déterminée à “nettoyer” les écrans de toute influence woke, l’administration Trump a également suspendu la Pat’Patrouille, en raison des mœurs douteuses de Chase et Ruben.

