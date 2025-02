Donald Trump signe un ordre exécutif reconnaissant l’existence de la Terre Plate

“La Terre est officiellement plate, à partir de ce jour les théories globiste du Deep State n’ont plus lieu d’exister” a affirmé ainsi le président Trump sur son compte ThuthSocial alors qu’il paraphait son ordre exécutif. “Trop longtemps les Américains ont été tenus dans l’ignorance que la Terre est plate et il est temps de mettre fin à cette infamie”, soulignant que toute référence au globe terrestre ou aux théories coperniciennes serait supprimée des livres scolaires et de l’enseignement en général. « J’ai exigé que tous les soi-disant astronomes soient licenciés immédiatement. » En outre, le président souhaite que les Etats-Unis se rangent derrière la théorie géocentrique qui consiste à affirmer que la Terre est le centre de l’Univers. Et président américain d’insister “C’est un très beau univers, immense, superbe, pourquoi pas le centre de notre Univers ne serait-il pas la Terre ou même les USA, il n’existe aucune autre Terre aussi belle nulle part, pas même au Canada ou au Mexique”.

Photo Bloomberg / Contributeur