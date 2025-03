Fact-Checking : la vidéo où Trump tenait des propos décents a bien été générée par IA

Après la vidéo qui a fait le tour du monde, où Donald Trump s’est montré totalement irrespectueux vis-à-vis de son homologue ukrainien (“La honte, le gars, il est en jogging au lieu d’être en costard Gucci payé par les contribuables”), une autre séquence a fait réagir les experts diplomatiques du monde entier : “Donald Trump fait preuve d’une grande sagesse”, “Une prise de parole qui marquera l’histoire”, “Aujourd’hui, un discours qui s’inscrit dans la droite lignée d’Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, ou encore Aimé Jacquet”. Malheureusement, ces experts se sont rendu compte après coup que cette intervention grandiloquente de l’ancien promoteur immobilier n’avait jamais eu lieu.

En effet, ce discours de Donald Trump expliquant qu’il “allait tout faire pour que la paix règne dans le monde et qu’il souhaitait créer un lien entre les peuples pour que l’Humanité prenne le pas sur les intérêts personnels”, qui avait rassuré le monde entier après des propos et une attitude pouvant déclencher une troisième guerre mondiale, s’est avéré être un faux. Le président Trump lui-même a mis un terme à la rumeur : “Le jour où je tiendrai de tels propos d’alter-mondialisme bouffeur de tofu, avec autant de formules de politesse inutiles créées par les woke, il pleuvra de la sauce barbecue !”

L’IA : un risque diplomatique ?

Les vidéos créées de toutes pièces par l’intelligence artificielle peuvent avoir un impact énorme sur la réputation des célébrités, et notamment des personnalités politiques. On se souvient par exemple, en France, de la fausse vidéo où Emmanuel Macron serrait la main d’un ouvrier en lui souriant sincèrement, ou encore de celle de Bruno Retailleau acceptant de se tenir à la barre du RER D. Des vidéos fake qui ont causé du tort aux intéressés. Ces derniers ont dû batailler pour se détacher de cette image de tolérance et d’ouverture d’esprit que ces vidéos fake ont pu leur donner.