Donald Trump confirme vouloir annexer Bourg-la-Reine

Ici, pas de sous-sols riches en métaux rares et en hydrocarbures, ni de porte d’entrée vers des routes commerciales stratégiques. Pourtant, Bourg-la-Reine suscite la convoitise de Donald Trump, et il n’a pas hésité à en faire part à la presse :

“Bourg-la-Reine est une commune très intéressante : un havre de paix et de verdure à 13 minutes de Paris seulement grâce au fantastique RER B”. Une proximité stratégique pour la 2e étape de son projet, qui consiste à annexer la capitale française, la France, puis le monde, mais Donald Trump n’a pas souhaité en dire davantage.

Le président américain s’est également montré très intéressé par la médiathèque réginaborgienne, qui dispose de l’intégralité des albums de Boule et Bill en édition originale. Interrogé au sujet de cette potentielle annexion, le maire de la commune s’est empressé de réagir : “Nous sommes fermement opposés au projet de M. Trump et à la disparition de notre identité, d’autant qu’il a d’ores et déjà proposé de renommer la commune Screw-the-Queen, suite à une mauvaise traduction sur Reverso”.

Si pour l’heure le passage de Bourg-la-Reine sous pavillon américain n’a pas été validé, Donald Trump ne compte pas s’arrêter là et souhaite aussi s’octroyer la commune d’Anus dans l’Yonne, “parce que c’est rigolo”.