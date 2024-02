Portrait – Qui est Billy Fonfon, le marionnettiste de Joe Biden ?

À 36 ans, Tony Grandville, alias “Billy Fonfon”, est l’un des marionnettistes les plus doués de sa génération. Diplômé du Pôle Artistique National et Technique d’Indianapolis (P.A.N.T.IN), ce jeune français n’a toujours eu qu’un seul rêve : égaler ses idoles. “Jacques Brioché, Lulu La Glue, le Grand Pétou et son Orchestre, ça c’était des artistes, des vrais ! raconte-t-il des étoiles plein les yeux, avant d’ajouter “J’ai pas raison Pipou ?” en enfilant “Pipou le Cabécou”, une marionnette goguenarde composée d’un pot de yaourt et de deux ronds de serviette.

Alors, quand la CIA le contacte en avril 2018 pour incarner Joe Biden, le futur président des Etats-Unis, c’est sans hésiter que Billy Fonfon décide de monter à Washington pour réaliser son rêve. Bien que décédé en 2008 après avoir glissé dans sa douche, le corps de Joe Biden est intégralement vidé à la cuillère avant d’être rempli d’un mélange de foin et de sciure. Des câbles sont également fixés à ses articulations via un astucieux système de rivets et de poulies grâce auquel Billy Fonfon peut contrôler le vieil homme en tirant sur des nœuds.

“Ça m’a pris du temps pour apprendre à le contrôler, en particulier les jambes.” nous confie-t-il. “Il m’arrive encore régulièrement de le faire chuter quand il y a plusieurs marches à franchir. C’est vraiment pas évident !”. Un travail précis et passionnant qui comporte également son lot d’imprévus. “L’autre jour, à la fin d’un discours, j’ai dû m’absenter un instant pour répondre à coup de fil.” poursuit-il. “En revenant, je me suis rendu compte que j’avais oublié de replier Joe Biden. Il était resté là, les yeux dans le vide et silencieux pendant près de 2 minutes devant les journalistes. Le lendemain, rebelotte : j’ai mal lu le prompteur et je lui ai fait dire qu’il avait rencontré Mitterrand en 2021 et qu’il avait hâte de prendre sa revanche au babyfoot avec Marie Curie. Ah c’est pas facile tous les jours, mais au moins on s’amuse bien” conclut-il avant de le plier en 12 pour le faire rentrer dans sa boite.

6 ans de discours, de poignées de mains et de gamelles qui ont fait le bonheur des petits et des grands. Une virtuosité impressionnante qui conforte Billy Fonfon à rester dans la politique et revenir bientôt en France pour reprendre son rôle de Valérie Pécresse, laissée dans les cartons depuis la fin de la présidentielle 2022.