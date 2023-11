Islande – Les journalistes effrayés par le risque d’une éruption volcanique dans un lieu imprononçable

« La situation sismique en Islande me glace le sang. Ça me renvoie directement à l’éruption de l’Eyja… l’Eyjalla… l’Eyjallajökull en 2010 et de la panique que ça a généré. Les meilleurs experts étaient sur le coup mais même les Islandais n’avaient aucune idée de la prononciation : c’était l’hécatombe dans la rédac. » se souvient un confrère de BFM TV, visiblement ému.

« Chaque tournure de phrase devait être travaillée à outrance pour ne pas avoir à dire le nom de ce volcan maudit. On essayait de trouver d’autres sujets, de parler d’autre chose mais quand le nuage de cendres a bloqué tous les aéroports du nord de l’Europe, on savait qu’on était foutus. »

Nos régions ont du talent

Le rédacteur en chef de Franceinfo nous confie avoir mis en place, à la suite de ce tragique événement, une cellule spécialisée dans la prononciation de noms propres. « Nous pouvons compter sur nos amis Alsaciens pour maîtriser parfaitement la prononciation des mots les plus compliqués de notre langue. Quand j’ai rencontré Stéphan (le chef de cette cellule, ndlr) et qu’il m’a parlé de sa ville natale de Niederschaeffolsheim, je me suis dit : voilà la solution ! Depuis il est devenu indispensable pour aider les journalistes en plateau. »

« Une solution prometteuse » d’après le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui prévoit de la rendre indispensable dans tous les organes de presse si rien n’est mis en place lors de l’éruption islandaise à venir.