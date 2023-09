La ministre de la Culture promet des cellules de garde à vue “tout confort” pour les journalistes

“Chaque cellule disposera de moyens de confort largement au-dessus de la moyenne pour un journaliste” a ainsi assuré Rima Abdul Malak, lors d’une conférence de presse. “Toilettes, lit équipé d’une couverture en papier, un accès Wi-Fi et même une télé branchée sur CNews, tout sera fait pour que la garde à vue se déroule le mieux possible”. Face aux critiques sur la liberté de la presse, elle se veut là aussi rassurante: “Chaque cellule disposera d’un bloc papier et d’un style, permettant aux journalistes de continuer à faire leur travail en totale autonomie” a-t-elle souligné.

En outre et pour éviter l’engorgement des commissariats de police, elle proposera un amendement demandant à toutes les rédactions de médias en France de disposer d’au moins une cellule de garde à vue dans leurs locaux et ce “pour que la mise en garde à vue de journalistes soit plus rapide, efficace et à moindre coût pour l’Etat”.

De plus, la ministre de la Culture proposera en conseil des ministres que l’obtention de la carte de presse soit désormais soumise à un minimum de 39 heures de gardes à vue par an.