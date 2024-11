Le générique des douze coups de midi de nouveau élu personnalité préférée des chômeurs et des retraités

Pour la troisième fois d’affilée, le générique des douze coups de midi est élu « personnalité préférée des chômeurs et des retraités ». A quoi est dû un tel phénomène ? Pour le sociologue Michel Duvaux, spécialisé dans les relations entre humains et morceaux de musique, « cela remonte à l’enfance : les génériques, comme les berceuses que nos parents nous chantaient pour nous endormir, sont un rituel rassurant. » Il ajoute : « Les humains ont tendance à associer les musiques à quelqu’un qui leur est cher, ici Jean-Luc Reichmann dont le capital sympathie n’est plus à démontrer. » Patrice, chômeur longue durée, témoigne : « Avec le Banco d’11h du matin, le générique des 12 Coups est mon meilleur ami. Il m’aide à tenir le coup, sans lui, je ne sais pas où j’en serais en ce moment. »

Un rôle crucial dans la société

Mireille, retraitée, confesse : « Quand j’entends cette musique, j’ai l’impression que je vais me marier de nouveau, ça me donne des frissons. Parfois, je remets même ma robe pour regarder l’émission. » Bruno, retraité également, confie : « Avec la musique du loto et ma grand-mère, ce sont vraiment les personnes qui m’aident à me sentir vivant. »

Cela n’est pas sans rappeler l’année 2012, lorsque l’émission « Des chiffres et des lettres » avait été élue pour la cinquième année consécutive personnalité préférée des joueurs de Scrabble dépressifs.