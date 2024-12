Selon une étude, la plus belle preuve d’amour serait de partager ses codes Canal+

Selon la Professeure Laurène Jablonski, « Un petit cadeau, une belle attention, apporte de la joie mais sur une courte durée. Dès le lendemain, on a oublié le bouquet de fleurs par exemple. En revanche, dans le partage des codes Canal +, il y a une réelle volonté de donner une partie de soi… sur le long terme. On fait confiance à l’autre, on lui permet de regarder des films sans être là. C’est superbe ».

Pour donner un ordre d’idée, des preuves d’amour comme « Le petit déjeuner au lit » ou « Aller chercher l’autre à l’aéroport » n’arrivent respectivement qu’en 23e et 34e position. Pour justifier son choix, le rapport précise également que le partage des codes Canal+ ne s’applique pas seulement aux rapports amoureux, mais aussi aux rapports amicaux et familiaux : « On peut prêter ses codes à son meilleur ami, à sa tante, à son filleul… C’est en cela que ce don est transverse et pluri-relationnel. Il est la preuve ultime d’un amour pur ».En revanche, le rapport ajoute en fin de démonstration que cette preuve d’amour est à double tranchant car « ne pas prêter ses codes à son conjoint est un acte ignoble, qu’il faudrait inscrire dans le code pénal ». Espérons que la loi évolue dans ce sens pour les générations futures.