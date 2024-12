Pour remonter le moral des Français, L214 sort son bêtisier 2024

C’est une vidéo surprenante qui vient d’être publiée par L214 sur sa chaîne Youtube. Sobrement intitulée “LOL214 (BÊTISIER 2024)”, ce sont près de 2h30 de bourdes, gamelles et autres gaffes plus hilarantes les unes que les autres en plein cœur des abattoirs que les internautes ont pu découvrir, le tout rythmé par la voix off de Camille Combal. “Mauvaise semaine pour ce boucher chevalin qui aurait mieux fait de regarder où il mettait les pieds” peut-on l’entendre goguenard alors qu’un ouvrier d’abattoir glisse de façon pataude sur une grosse flaque de sang de jument avant de chuter violemment sur le sol. Ou encore “Et on pense fort à ce cochon qui a décidé de se la jouer Prison Break… Yes we couenne !” pendant qu’un porcelet réussit à sauter hors d’un broyeur à jambon, le tout ponctué par un son de flûtiau à coulisse.

Une compilation burlesque à mourir de rire qui a fait le bonheur des internautes. S_Thomas par exemple commente : “Hahaha ! Je me suis tellement marré que j’ai recraché mon steak ! Énorme !”. Un avis partagé par Toastinette_du_44 : “Enfin une vidéo feel good en plein cœur d’un abattoir. Il était temps ! PS : C’est quoi la musique ? Elle donne trop la pêche !!”. D’autres en revanche semblent hermétiques à la démarche, comme Cajolin_le_Pangolin qui s’insurge : “J’ai trouvé ça d’un mauvais goût absolu… Mettre des rires enregistrés en 2024 ? Sérieusement??… Quel massacre !”