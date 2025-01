Rencontre avec Régis, dernier CRS à ne pas être passé sur W9

Malgré les 895 numéros annuels d’« Enquête d’action » et « 90 minutes enquête », Régis, 35 ans, CRS, n’est jamais passé sur W9 : « Je ne sais pas comment c’est possible, aujourd’hui je bosse dans le Sud-Ouest et je ne croise pas un collègue qui ne soit pas suivi par une caméra de W9 ! Pourtant pas faute de faire des bavures tous les jours sur des individus d’origines maghrébines. Je ne sais pas ce qui ne va pas !… Pardon » termine-t-il avant d’aller sangloter dans son fourgon.

Quelques heures plus tard, enfermé dans un bureau, Régis se livre à nous, le cœur lourd : « Je ne vous cache pas qu’au boulot c’est lourd à porter. Même les petits nouveaux ils ont au moins eu une apparition. Là c’est la honte. Je crois que j’aurais préféré qu’on découvre que je vote à gauche. On m’aurait moins charrié ».

Dépité, Régis ne souhaite pas pour autant démissionner : « Je dois me remettre en question. Je crois que je n’accentue pas assez mon accent du sud. Une fois j’ai mis une amende à un homme blanc de plus de 50 ans qui était ivre au volant et ça le public n’aime pas. Au pire, si dans 1 an je ne suis toujours pas passé à la télé, je m’inscrirai au casting des Marseillais ou je tenterai de faire de la figuration dans Julie Lescaut »

Photo : Crédits :mmac72