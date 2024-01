2024 – La BAC change de nom et devient « France Bavure »

C’est un changement de nom qui risque de faire parler de lui. Depuis le 1er Janvier 2024, la BAC a décidé de se payer une “refonte” à la hauteur de ses activités. “Il était temps de prendre un nouveau départ.” nous confie le Brigadier Porta, en matraquant violemment le visage de Tito, un étudiant mexicain de 22 ans. “Aujourd’hui, la BAC a mauvaise presse.” déplore-t-il. “On nous imagine tout de suite comme des sauvages à la gachette folle, des inconscients qui tirent sur tout ce qui bouge. C’est là qu’on se rend compte que personne ne connaît vraiment notre travail” déplore-t-il, ému, avant de taser les dents de Youssef, 19 ans, en train de siroter un diabolo-fraise à la terrasse d’un café. Puis d’ajouter : “Avec ce nouveau nom, “France Bavure”, nous allons enfin pouvoir être plus transparents sur nos activités et montrer que si bavures il y a, elles sont réalisées par des professionnels.”

Une refonte quelque peu radicale qui perturbe un tant soit peu les usagers. “C’est vrai que c’est déroutant” nous confie Lukas, 25 ans. “Nous on a toujours été habitué à taguer “NIK LA BAC” sur les murs. Mais là… NIK FRANCE BAVURE… Non, c’est plus la même chose” déclare-t-il dépité, avant de s’éloigner jeter ses bombes de peinture dans une grande benne tout en traînant les pieds.

La BAC, de son côté, a décidé de rassurer les français. Bien que le nom soit totalement différent, les activités de France Bavure, elles, resteront inchangées. Mieux encore, cette nouvelle structure souhaite prendre exemple sur son homologue France Travail en mettant davantage l’accent sur les contrôles. Une uniformisation qui ne devrait pas s’arrêter là puisque le gouvernement a annoncé que la RATP devrait elle aussi changer de nom prochainement pour devenir “France Chaos”.