Insolite – Une femme se fait embaucher alors qu’elle est en âge de procréer

« Vous plaisantez ? » Voilà ce qu’a répondu Mathilde, 28 ans, à son futur employeur quand celui-ci a décidé de l’embaucher en CDI dans sa structure d’expert-comptables. « Je ne m’y attendais tellement pas. J’ai l’habitude d’enchaîner les stages et les CDD car en tant que femme je dois rester disponible pour réarmer démographiquement la nation à tout moment. Alors quand Patrick (son employeur, ndlr) m’a proposé un poste, j’ai d’abord cru que j’étais stérile. »

Une réaction tout à fait normale d’après un sociologue « en effet, comme les employeurs ont maintenant accès au dossier médical de chaque femme travaillant dans leur établissement, ce n’est pas rare qu’ils soient les premiers au courant d’une grossesse ou dans le pire des cas, d’une stérilité. »

Un phénomène pourtant rare

Les femmes qui décrochent un CDI sont de plus en plus rares en France, notamment depuis que l’on sait que travailler nuit fortement au fœtus. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités précise d’ailleurs « qu’une femme, pour enfanter correctement doit rester alitée de préférence 22h par jour minimum. Les 2 heures restantes peuvent être profitables pour faire le ménage et du shopping en ligne afin de préparer l’arrivée de bébé. »

Si l’histoire de Mathilde reste un cas isolé, il faut s’attendre dans les années à venir à voir de plus en plus de cas d’embauche de femmes en âge de procréer, notamment à cause de leur infertilité, de leur infidélité ou de leur hystérie.