Il meurt de vieillesse en tentant de fermer tous les onglets ouverts par ses parents

Il est 12h30 le 9 Octobre 2003 quand Lucas Wavelet, 35 ans, retrouve ses parents pour le traditionnel déjeuner du dimanche. Au menu : épaule d’agneau au thym, pommes sarladaises, haricots verts du jardin et en dessert : un flan. Seulement voilà, c’est après avoir englouti ce succulent repas qu’un véritable drame se produit. “On venait de sortir de table et là notre père a demandé à mon frère de l’aider à comprendre pourquoi l’ordinateur était si lent” nous confie Justin, le frère de Lucas. “Lucas s’est assis derrière le bureau et c’est en ouvrant Internet Explorer qu’il a découvert des milliers d’onglets ouverts les uns à la suite des autres. Alors il…je…excusez moi” conclut-il avant de quitter précipitamment la pièce en éclatant en sanglots.

Commence alors une véritable mission-suicide pour Lucas. Page après page, onglet après onglet, il se met à les fermer les uns après les autres. “Recette de la charlotte aux poires Marmiton” Clic. “30 chatons trop mignons coincés dans un boa” Clic. “Jordan Bardella nu sur une bétonnière” CLICCLICCLICCLICCLIC !! Et de 3 ! Ce que Lucas ne sait pas, c’est que ce ne sont pas moins de 8 millions 750 000 onglets qu’il reste encore à fermer sur le navigateur.

Animer d’une rage folle, Lucas se met à cliquer frénétiquement sur chaque onglet mais impossible d’en venir à bout. Il s’injecte alors violemment 25cl d’adrénaline pure directement dans le thorax pour augmenter la cadence. Une seringue qu’il garde avec lui pour les cas d’urgence comme celui-ci. C’est inutile. Chaque onglet est immédiatement remplacé par un nouveau. Dans le feu de l’action, Lucas hésite à taper « comment fermer tous les onglets d’un coup » sur Google puis se résigne réalisant que cela ouvrirait un nouvel onglet.

Qu’importe. De toutes façons, Lucas en est sûr : il ne doit plus en rester tant que ça.

20 ans plus tard, c’est le corps totalement desséché, les joues creusées, une longue barbe grisonnante descendant jusqu’aux chevilles et une main osseuse agrippant encore la souris de l’ordinateur que les urgences retrouvent Lucas au domicile de ses parents, mort de vieillesse. Une fin tragique qui n’est pas sans rappeler celle de Firmin Guenier, retrouvé mort d’épuisement après avoir tenté de prononcer correctement le nom de Benedict Cumberbatch.