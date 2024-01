Réarmement démographique : le gouvernement pourrait doubler le nombre de soirées zouk

“Les discussions sont encore en cours mais d’autres pistes sont étudiées actuellement comme l’importation en urgence de centaines de chanteurs de reggaeton et le remboursement intégral des cours de bachata” détaille une source proche de Gabriel Attal à l’Élysée. “Il est encore trop tôt pour se prononcer mais cela devrait doubler le nombre moyen de rapport sexuels des Français”

Parler à la génération Z

Au-delà de ces mesures, la priorité du gouvernement reste de s’adresser à la génération Z, laquelle est davantage en âge de procréer. “Nous sommes actuellement en train d’enregistrer une version audio de 50 Shades Of Grey lu par Emmanuel Macron et nous allons bientôt dévoiler un calendrier des membres du gouvernement calqué sur le modèle des dieux du stade. Gabriel Attal fera le mois de juillet et Bruno Le Maire fera celui de février car il est un peu plus court.”

Des mesures qui, espérons-le, porteront leurs fruits. Car si la courbe des naissances ne repart pas à la hausse d’ici 2025, l’exécutif pourrait prendre des mesures encore plus radicales : des cours d’éducation sexuelle directement données par la ministre Amélie Oudéa-Castéra.