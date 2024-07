Jordan Bardella annonce sa reconversion comme prof de Pole Dance

« J’avais besoin de me réinventer, de sortir un peu de ma zone de confort. La politique m’a beaucoup intéressé mais je sentais que j’étais au bout d’un cycle » a indiqué dans son discours le député européen. A tous ceux qui se demandent s’il y aurait un lien entre cette décision et la défaite du soir, il certifie que son choix « a été mûri depuis longtemps » : « Vous savez, la vie est un chemin. Il faut savoir se laisser guider et écouter tout ce qui résonne en soi pour rebondir et pour tracer sa voie. » Puis de conclure : « Je n’ai même pas l’impression d’avoir perdu ce soir tant ma séance de yoga de cet après-midi m’a fait du bien. Allez en paix, mes fidèles, peace ! »