Fact-check : oui ou non ?

Il y a de nombreux arguments en faveur du oui qui est loin d’être une hypothèse farfelue et qui se révèle même crédible dans plusieurs domaines. Ajoutons que plusieurs spécialistes et experts n’excluent pas cette éventualité et la jugent même « plausible à 50% ». Enfin, si certains ne vont pas jusqu’à affirmer que la réponse serait un « oui franc et massif », plusieurs penchent pour « un embryon de mouvement collectif en faveur d’une politique de l’acquiescement relatif ».

Des avis partagés

Toutefois, d’autres arguments en faveur du non ne sont pas totalement dénués d’intérêt ni de pertinence. Ils sont même pour certains assez convaincants voire extrêmement probants. Sans compter que de nombreuses personnalités de la communauté scientifique valident en grande partie cette hypothèse. Si d’autres ont quelques doutes et préfèrent réserver leur pronostic, ils penchent nettement en faveur d’une hypothèse négative au détriment du postulat affirmatif.

En conclusion, la réponse de notre cellule de fact-checking est sans hésitation « peut-être ».

Photo : ShutterStock / Cagkan Sayin