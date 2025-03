Marseille : Plusieurs piétons distraits gênent le bon déroulement d’un règlement de comptes

Que faisaient ces passants près d’un bar du XIVe arrondissement de Marseille en plein après-midi ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres au lendemain d’un règlement de comptes qui n’a fait que deux morts mais qui aurait pu en faire davantage. Alors que quatre narcotrafiquants à bord d’une voiture passaient devant la terrasse d’un bar à vive allure pour faire leur travail en cette journée ensoleillée, des passants distraits ont bien failli empêcher le bon déroulement du règlement de comptes et prendre une balle perdue. Un policier, qui a préféré rester anonyme, confie : « On a beau répéter aux gens d’éviter de sortir dans les rues sans protection policière entre minuit moins le quart et 23 heures 45, rien n’y fait : on a l’impression qu’ils n’ont aucune conscience du danger. » Un habitant du quartier ajoute : « Beaucoup de mes collègues continuent à vivre comme si la ville appartenait aux résidents et non pas aux dealers. C’est dingue ce degré d’aveuglement. »

Un seul mot d’ordre : s’adapter

Conscient de ces dérives, le maire socialiste, Benoît Payan, rappelle les consignes de base pour circuler à Marseille : « Ne jamais sortir sans son gilet pare-balles, ne pas rester dehors plus de trente secondes et signaler sa présence à l’aide d’une crécelle pour éviter les méprises. » Malgré de nombreuses initiatives mises en place ces derniers temps par la municipalité comme « la journée sans seringues » ou « les rencontres de quartier entre résidents et dealers », le trafic de drogue est toujours omniprésent et « les Marseillais doivent s’adapter à cet état de fait », rappelle le maire. Pour rappel, en octobre, un quinquagénaire inconséquent avait tenté d’intervenir lors d’une rixe entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue et avait été châtié comme il se doit par les deux parties.

Photo de Quentin Guiot