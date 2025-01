Un chirurgien oublie par inadvertance son stagiaire dans un patient

Il est 18h30 ce lundi 27 janvier quand Jean-Noël C. est admis en urgences à l’hôpital Rangueil de Toulouse pour une crise d’appendicite aiguë. Une opération bénigne que le docteur Moulin et son équipe mènent d’une main de maître avant de laisser Jean-Noël finalement rentrer chez lui après 2 jours de repos. Mais à peine de retour à son domicile, ce dernier ressent alors de violentes contractions. “Il avait comme une gène dans le bas-ventre. Une grosse gêne !” se rappelle Emma, sa femme. “Faut dire qu’il avait pris 75 kilos en 2 jours. Ce n’est quand même pas banal” poursuit-elle en étendant le linge. “Mais je crois que ce qui m’a vraiment mis la puce à l’oreille, c’est lorsque je me suis mis à jouer le dernier album de Vianney sur les enceintes du salon et que j’ai entendu la voix d’un homme à l’intérieur de mon mari me demander de couper le son” conclut-elle, horrifiée.

De retour aux urgences, les médecins sont complètement sous le choc. Une radio effectuée à la hâte révèle l’impensable : Titouan, stagiaire de 1ère année en chirurgie, a bel et bien été oublié à l’intérieur de Jean-Noël. “C’est vraiment la faute bête” nous confie le docteur Moulin en se frappant le front. “J’avais déjà oublié des objets dans des patients comme des compresses ou des gants alors un stagiaire ça allait bien finir par arriver” poursuit-il, avant d’ajouter : “Enfin bon, tout est bien qui finit bien et maintenant qu’il a été enfermé 48 heures à l’intérieur d’un patient, on peut dire que Titouan a vraiment mérité son statut d’interne”.

Des faits graves qui ont poussé Jean-Noël à porter plainte contre l’hôpital pour “mise en danger de la vie d’autrui” et “contact prolongé avec un stagiaire”. Graves mais pas rares puisqu’une étude menée par l’Université Marie Curie de Brest révèle une augmentation de près de 18% d’objets oubliés dans des patients en 2024. On se souvient par exemple du cas de Lucile Bongrain qui, en juin dernier, avait dû retourner à l’hôpital après que son chirurgien a oublié un porte-clé, un scalpel, une quille, 8 sacs de chaux, l’intégrale de Magnum en Blu Ray, 3 pots de pesto, une luge, un jeu La bonne paye (d’occasion), 6 livres de Katherine Pancol et un demi-kilo de morilles à l’intérieur de sa cuisse.