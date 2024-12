Reims – Il explique sa blague et tout le monde rigole

« C’était extrêmement gênant, déjà la première fois, mais surtout après, je ne savais plus où me mettre. En tout cas, on a bien ri » confie Alexandre, présent lors de cette soirée. « J’étais incrédule, plusieurs fois, je me suis dit : non, il n’est pas en train de faire ça quand même, ensuite, le fou rire général a démarré et là, impossible de s’arrêter » renchérit Mathis, ami de longue date de Thibault. Ce dernier confesse : « Pendant un moment, j’ai vraiment cru que j’enchaînais les bides tellement il n’y avait aucune réaction. Mais après, ça a été le soulagement, je ne me souviens pas avoir déjà autant fait rire mes potes, je dois dire que je suis assez fier. » Puis d’ajouter : « Mon jeu de mots était assez subtil, je disais que j’avais une blague sur les nains mais qu’elle était un peu courte. Faut que je fasse plus gaffe à l’humour complexe, il n’est pas compréhensible par tous ! »

La soirée parfaite

Galvanisé par son succès, Thibault a ensuite, selon plusieurs témoins, longuement péroré sur l’humour, n’hésitant pas à donner quelques « trucs et astuces » pour faire rire ses proches. Mais cette fois, c’est le silence qui s’est installé. Thibault explique : « Tout le monde avait déjà beaucoup ri, je pense que chacun reprenait son souffle. Et puis ce que je leur ai dit les a fait réfléchir, certains se sont peut-être remis en question dans leurs pratiques. » Cette histoire n’est pas sans rappeler celle d’Esteban, 22 ans, qui pensait susciter l’hilarité de ses proches en leur annonçant : « Attention, je vous préviens, je vais vous raconter une anecdote hyper drôle, c’est des barres, vous allez pas vous en remettre ! »