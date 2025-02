Saint-Valentin – Il se trompe de conversation et envoie « je t’aime » à sa femme

Il est 14 heures ce jeudi 13 février quand Thibault, 37 ans, envoie un énième SMS à sa maîtresse pour lui dire qu’elle va terriblement lui manquer le lendemain. Mais au milieu d’autres messages de relances de sa femme lui demandant s’il a bien réservé leur traditionnel restaurant pour la Saint-Valentin, Thibault se perd et commet l’irréparable : il envoie « Je t’aime » au mauvais numéro. Pris de panique, il essaye de rattraper le coup en envoyant dans la foulée : « Ça fait longtemps que je ne te l’ai pas dit mais c’est la fête des amoureux, alors, hein, ça mange pas de pain !!!! ». Mais ce message, accompagné de nombreuses émoticônes, est suivi d’un long silence qui ne le rassure guère. Le trentenaire confie : « Elle a dû se douter de quelque chose, la dernière fois que je lui ai envoyé un message d’amour, c’est quand je couchais avec Sylvia, ma collègue. Et elle a vite tout découvert. »

Douche froide

Deux heures plus tard, Thibault reçoit finalement ce texto de sa compagne : « Mais oui, bien sûr, moi aussi, je t’aime, on en parle ce soir ? ». C’est la douche froide pour le trentenaire qui n’a plus aucun doute : « Bon, là, elle a tout compris, c’est évident, je vais passer un sale quart d’heure. » Puis d’ajouter, dépité : « Si encore j’avais envoyé des sextos ou des messages contenant des allusions sexuelles, elle aurait pu croire que ça lui était destiné. Mais là, des sentiments, c’est beaucoup trop gros. » Contacté ce matin par nos soins, Thibault n’a pas répondu à nos appels.