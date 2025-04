Leroy Merlin annonce un nouveau modèle de tronçonneuse pour séparer l’homme de l’artiste

Élodie, responsable “outils et jardinage” du magasin Leroy Merlin de Tassin-la-Demi-Lune, ne cache pas son excitation au moment de nous présenter la nouvelle star de ses rayons. “C’est une tronçonneuse ultra-puissante, parfaite pour séparer l’homme de Gérard Depardieu sans effort, par exemple.” Ce tout nouveau modèle a aussi l’avantage d’être très maniable : “L’utilisateur peut ainsi séparer l’homme de l’artiste d’une main, et boire ses larmes avec l’autre.”

Doté d’une autonomie optimale, ce modèle peut être utilisé en continu, en offrant la même qualité de coupe jour après jour : “Avec l’approche du Festival de Cannes, on sait que les demandes pour séparer l’homme de l’artiste vont exploser, et cette tronçonneuse est capable de tenir le rythme sans problème”, assure la responsable du magasin de bricolage.

Plus propre que l’ancienne méthode qui consistait à séparer l’homme de l’artiste à la hache, ce modèle est également plus écologique. “La tronçonneuse est vendue avec un broyeur qui permet de réduire le volume de ces déchets et de les réutiliser comme compost : de quoi permettre à Bertrand Cantat ou Roman Polanski d’avoir enfin un impact positif sur leur environnement.”

Devant un tel succès, l’enseigne a confirmé la mise sur le marché d’un nettoyeur très haute pression pour laver l’honneur des artistes sali par les témoignages de leurs victimes.

