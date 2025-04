Le manuel de survie en temps de crise est en fait un tuto position fœtale

À la surprise de nos journalistes qui ont pu se procurer le manuel, celui-ci ne contient aucun conseil pour faire face à l’ennemi en cas de guerre, ou survivre sans eau ni électricité. Il détaille en revanche les 43 étapes pour s’allonger sur le sol en position fœtale et pleurer d’angoisse en silence afin de ne pas être repéré par les troupes ennemies.

“Les Français de moins de 47 ans n’ont pas été plus loin que la JAPD ou le SNU en termes de formation militaire. Leurs seules compétences en cas de guerre se limitent à savoir écrire leur prénom sans faute et à faire du kayak en chantant la Marseillaise, du coup on a dû s’adapter”, explique l’un des auteurs du livret.

Le livret ne se concentre pas seulement sur les risques de guerre puisqu’il explique aussi comment réagir en cas de nouvelle pandémie. “On rappelle les règles de base pour stocker ses 76 rouleaux de papier toilette, rater son pain 3 semaines d’affilée et concevoir un enfant pour réarmer la France et tromper l’ennui”, conclut l’auteur.

Pratique et complète, la brochure se termine par une Foire aux Questions indiquant aux Français “Comment dénoncer ses voisins contre 3 tickets de rationnement” et “Devenir résistant 2 semaines avant la fin de la guerre”.