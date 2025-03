Le premier site de rencontre réservé aux losers passe la barre du million d’utilisateurs quatre heures après son lancement

C’est un nouveau venu dans le monde des sites de rencontres qui fait déjà grand bruit. Il faut dire que la promesse est alléchante : permettre aux utilisateurs de Secondchoix.fr de trouver l’amour auprès de véritables losers.

C’est le cas d’Andy, un Auxerrois de 39 ans et célibataire depuis 1999 et qui rêve de partir en Thaïlande pour « vivre sa première fois » . L’homme qui affirme être lassé des sites traditionnels prétend avoir des critères bien spécifiques en matière de rencontres, lui qui a toujours été attiré par les femmes accros aux jeux ou celles qui ont raté leur permis plus de huit fois.

Une aubaine qui lui a permis de rencontrer Armande, une jeune Bruxelloise qu’il doit voir pour la première fois dans quelques jours. « Elle m’a demandé de lui envoyer de l’argent en liquide pour prendre le train et venir me voir. Ça sent très bon cette histoire » s’exclame-t-il

Andrea, créatrice de Secondchoix.fr met en avant le sérieux de ses équipes pour garantir à ses utilisateurs une expérience authentique. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sélectionnent les nouveaux inscrits sur des critères drastiques tels qu’être fan d’un animateur télé ou avoir perdu un animal de compagnie en oubliant de le nourrir. Mais selon elle, le plus simple pour montrer patte blanche reste d’afficher la formule « cherche relation sans prise de tête » sur son profil.

La créatrice affirme être elle-même inscrite sur son propre site. « Perso, j’y vais uniquement pour m’amuser. Je ne cherche aucun engagement » explique-t-elle pour se dédouaner avant d’ajouter « Pas comme tous ces loosers qui pensent qu’il vont trouver l’amour sur internet ».

Si vous aussi, vous avez une passion pour les sérial losers, découvrez l’histoire d’Armande, sans emploi et endettée jusqu’aux dents et joueuse invétérée qui va tenter le tout pour le tout dans le film Aimer Perdre, au cinéma à partir du 26 mars.