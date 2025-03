Insensible à la douleur physique, il prend la ligne 13 tous les jours

Tous les jours de la semaine, Nathan prend la ligne 13. Tous les jours, il survit à son trajet et rentre chez lui de bonne humeur, sans aucune idée noire ni envie d’annihilation planétaire. “Je sais que je suis un privilégié, la nature a fait de moi un homme différent”, souligne l’homme capable de supporter plus d’une dizaine de stations de la ligne 13 sans broncher. “J’ai découvert mon don quand j’ai été capable de m’orienter du premier coup dans les couloirs de Châtelet et quand j’ai attendu plus de 30 minutes, coincé dans une rame dans le noir, suite à un ‘problème d’aiguillage’.”

Ses proches se disent impressionnés et espèrent apprendre de lui. “J’aimerais être comme lui. Sa vie est tellement incroyable. Moi, j’ai à peine tenu 3 jours avant de craquer et de prendre 3 ans de congé sabbatique au Costa Rica”, raconte une amie en larmes. Nathan se dit cependant prêt à donner des séminaires et des séances d’entraînement commando de résistance à la douleur pour supporter cette fameuse ligne.

Mais des scientifiques veulent aller plus loin : “Nous pourrions peut-être prélever des tissus et l’ADN de cet homme, les cultiver et trouver un vaccin qui permettrait à des millions d’autres personnes de supporter la douleur de pareilles conditions de transport.”

