Pour célébrer les 5 ans du Covid, Nostalgie diffusera 6 heures de toux sèche

C’est une date anniversaire historique que la radio Nostalgie a décidé de célébrer ce mardi 25 mars : les 5 ans du Covid19. Pour rendre hommage comme il se doit à cette personnalité haute en couleur qui a marqué le XXIème siècle, ce sont près de 6 heures de toux sèche, de souffles courts et de sons de respirateurs artificiels qui seront diffusés à plein volume sur l’antenne de 14h à 20h.

En plus d’une programmation aux petits oignons, la chorale des petits asthmatiques de Pontault-Combault viendra reprendre “Respire” de Mickey 3D debout sur des tapis de course. Une animation exceptionnelle qui sera accompagnée de nombreux cadeaux puisque les auditeurs qui appeleront le standard après avoir entendu 2 crises respiratoires à la suite pourront repartir avec leur poids en hydroxychloroquine, des masques chics et designs faits avec des vieux slips ou encore un lit de réanimation flambant neuf directement envoyé par la Pitié Salpêtrière.

Du grand spectacle et un beau geste qui ne s’arrête pas là puisqu’il sera suivi à 20h pile par la diffusion de près de 8 heures d’applaudissements afin de rendre hommage une dernière fois comme il se doit au corps médical.