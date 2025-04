Elle renonce à boycotter les produits américains après avoir goûté du Breizh Cola

« Autant je pensais pouvoir me passer de Netflix, Prime et Disney Plus grâce à la rediffusion de vieux classiques sur Arte, autant je pensais pouvoir me passer du McDo et aller à Courtepaille à la place… Mais là, le Breizh Cola, c’est la goutte archi sucrée de trop », témoigne la Parisienne avant d’acheter un pack de 6 litres de Coca au supermarché.

Sophie n’est pas la seule Française à renoncer à ses principes à la faveur du soft power américain. Ainsi, Karim, père de famille, avoue avoir aussi flanché le week-end où il a emmené ses enfants à Nigloland. « Je pensais qu’on retrouverait la magie du Parc Disney… Mais non. Et le trajet dans une vieille Citroën BX contre laquelle j’ai échangé ma Tesla n’a pas aidé. »

Si certains jugent que c’est un combat perdu d’avance, à la rédaction du Gorafi, nous avons décidé de tenir bon et de ne plus passer par des produits américains pour faire notre métier. C’est pourquoi nous avons décidé de publier tous nos articles sur un serveur 100 % français et c’est ainsi que vous devriez pouvoir lire ce papier très peu de temps après sa publication, d’ici trois petites semaines.