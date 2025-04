Il entame son 40e jour de carême de viande grâce à l’inflation

Après avoir effectué un carême d’huile de tournesol en 2022 grâce à la pénurie qui sévissait à l’époque, Roman s’est lancé un nouveau défi : ne pas consommer de viande pendant 40 jours. « Je n’avais rien envisagé à l’origine parce que je suis catholique mais plutôt pratiquant occasionnel » explique Roman avant d’ajouter : « Mais quand j’ai vu le prix des filets de poulet à Auchan le mois dernier, je me suis dit que c’était une bonne occasion d’éprouver ma foi. » Résultat : il a entamé son 40e jour de carême et en est très satisfait : « Non seulement j’ai retrouvé une certaine spiritualité mais j’ai suffisamment économisé pour m’acheter un pain au chocolat samedi dernier ! »

Retour en grâce du carême ?

Le carême est-il en train de revenir à la mode ? C’est fort possible selon l’historien des religions Odon Vallet : « Il y a un vrai renouveau catholique et un engouement de plus en plus important pour le carême : on constate par exemple que beaucoup de personnes se sont privées d’œufs ces dernières semaines ». Roman lui-même semble avoir pris goût au carême et ne s’interdit pas à l’avenir de faire un jeûne total de 40 jours « à la manière de Jésus dans le désert » si son pouvoir d’achat n’augmente pas dans les prochaines années.