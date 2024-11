Il découvre qu’il n’aime toujours pas faire à manger, même avec un Air Fryer

“Il était à seulement 99€ au lieu de 159€, c’était impossible de passer à côté” a déclaré Bastien, trentenaire actif de Levallois-Perret après avoir fait l’acquisition d’un tout nouvel Air Fryer, sur les conseils de ses amis, et après avoir vu de nombreuses vidéos sur Tiktok expliquant comment faire “de délicieuses frites de courgettes faciles, peu caloriques, et juste délicieuses !”. Bastien qui a décidé de faire attention à son alimentation voit ça comme “un super moyen de se préparer des petits plats healthy tout simple, et d’apprendre à cuisiner en même temps”.

Malheureusement, seulement 2 semaines plus tard, le constat est amer : “Je me suis souvenu que j’aimais pas du tout les courgettes, donc je n’ai pas essayé les frites de courgettes. Et puis pour les autres frites, apparemment il faut quand même éplucher les légumes, les couper… Et puis surtout il faut aller les acheter ! C’est quoi leur délire là d’aller faire des courses, on est retourné en 1990 ou quoi ? Franchement non merci, je déteste tout ça !” nous a déclaré ce cadre dynamique des Hauts de Seine. Finalement, il a rangé son Air Fryer a opté pour le pass Uber One, qui lui permet de se faire livrer gratuitement.

Une non-passion en remplace une autre

Nous avons retrouvé Bastien 2 mois après cette mésaventure, et il avait totalement changé d’objectif : “J’ai décidé de me remettre en forme, alors j’ai acheté un banc de musculation et des poids, mais j’avais du mal à m’y mettre à la maison. Donc je me suis inscrit dans une salle de sport, c’est plus motivant. Pour l’instant, je n’ai pas eu le temps d’y aller, mais je pense que bientôt je vais y aller à fond. En plus, c’est complémentaire avec le tennis, et je me suis acheté une super raquette. Il ne me reste plus qu’à apprendre à y jouer”.