Nantes – il n’a encore fait aucune recette de son livre Simplissime

« Rien ! Nada ! Queutechi ! Zeubi ! » s’agace François, en balançant son livre de recettes « Simplissime » sur l’îlot central de sa cuisine. « J’étais tellement motivé pourtant ! Je venais d’emménager, j’avais acheté plusieurs couteaux japonais et un tablier chez IKEA, au top quoi. Et puis je sais pas ce qu’il s’est passé, je l’ai laissé exposé sur le plan de travail… et j’y ai jamais touché… ça fait un an » explique-t-il le jeune homme.

Dans son entourage, c’est la stupéfaction : « Sur ce coup-là, François nous a beaucoup déçu, soupire Jean-Michel, son père. On lui a payé de bonnes études, donné une avance sur héritage pour qu’il refasse sa cuisine pour quoi au final ? Qu’il devienne ce raté pas capable de faire de vraies pâtes carbos ou un clafoutis aux mirabelles ? Faites des gosses tiens ! » lance-il en mettant fin à notre entretien.

Au bord des larmes, François nous confie : « Le pire c’est qu’aujourd’hui, dès que je cuisine, le livre reste là, dans son coin….et puis il me regarde… Non, pire, il me fixe ! Pour me faire culpabiliser ! Ce salaud ! Il se croit malin lui, Môsieur Simplissime ? Mais je l’emmerde moi Simplissime ! C’est pas un bouquin de cuisine qui va me rendre fou ! Mpi je vous le dit ? Hein ?! Allez, ciao Simplissime ! A jamais ! » s’exclame François, en brûlant son livre, à l’aide d’un briquet, avant de le jeter violemment à terre et de le piétiner en proférant des insultes que nous avons décidé de ne pas retranscrire.