On peut désormais scanner Hugo Clément sur Yuka

« Nos clients deviennent de plus en plus exigeants et avec l’affaire des influvoleurs, ils voulaient être sûrs que les chantres de l’écologie soient vraiment honnêtes », nous explique Julie Chapon, créatrice de l’application Yuka. « C’est désormais possible ! »

Tous les utilisateurs ne sont pas fans de cette nouvelle fonctionnalité : « Ça m’a franchement énervé » lâche Etienne. « Ma copine était déjà fan de ce Hugo Clément machin là, le Monsieur parfait de la télé…. Elle l’a scanné et découvert que le type est plus clean qu’une salade de fruit bio. Son corps, c’est une Biocop ! On avait vraiment besoin de savoir ça ?! « .

Chez Yuka, on fourmille encore d’idées pour développer l’application, comme nous le révèle Julie Chapon : « On va bientôt pouvoir scanner tous les influenceurs écolos : Greta Thunberg, Camille Etienne ou encore Nicolas Bulot… Heu non, pas Nicolas Hulot, ne le faites pas, ça peut faire bugger l’appli et endommager votre smartphone ! Pardon, je voulais pas parler de lui, vous couperez hein ?! »