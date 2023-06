Top Chef : Mathieu éliminé après un « pudding revisité » qui avait quand même le goût de pudding

Concourant pour la brigade du chef Glenn Viel, Mathieu a peut-être été trop loin dans l’innovation et l’audace en tentant de redonner ses lettres de noblesse au pudding. Mais le résultat n’a pas été à la hauteur du défi puisque, fait rare dans l’émission, les deux chefs chargés de goûter les plats ont tous les deux recraché leur bouchée. « On dirait de la merde, ou pire, du pudding » s’est même exclamé François-Régis Gaudry. « On est à la limite du hors-sujet puisque l’une des règles de Top Chef est quand même de cuisiner des plats comestibles » a ajouté le chef Paul Pairet. Mathieu a donc été éliminé aux portes de la finale : « J’ai beaucoup appris et j’ai tout donné sur cette épreuve » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Mon seul regret sera de ne pas pouvoir montrer toute l’étendue de ma cuisine en finale en cuisinant des choux de Bruxelles. »

Efforts non récompensés

Pour tenter de contrebalancer le goût infâme du pudding et afin d’atteindre un équilibre dans les saveurs, Mathieu avait pourtant multiplié les initiatives, notamment en ajoutant à la farine, aux céréales, au sang, et à la graisse de rognon, ingrédients traditionnels du plat, une grande quantité de gelée et 300 grammes de rosbeef à la menthe. Mais également en remplaçant les œufs par de la panse de brebis farcie au Marmite. Las, cela n’a pas suffi et le candidat devra se contenter de cette troisième place du concours.

Sa mésaventure n’est pas sans rappeler celle d’un autre candidat, Thomas, qui en 2017 avait été éliminé avec une pizza hawaïenne au goût d’ananas un peu trop prononcé.

