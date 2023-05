Inflation : Top Chef contraint de demander à ses candidats de cuisiner des pâtes au beurre

Terminé les ballotines de poulet et place aux pâtes au beurre. La production de Top Chef a annoncé qu’elle ne pourrait plus proposer des plats gastronomiques à ses spectateurs à cause de la flambée des prix. “On a quand même pris des Barilla et du beurre demi-sel. On a voulu ajouter du gruyère râpé mais ça faisait exploser le budget” nous explique la directrice de production.

Il faudra être inventif pour réussir à se démarquer, et surtout, pour ne pas se louper sur la cuisson comme nous confie un membre du jury “Ils vont nous faire ce que l’on appelle “les pâtes à l’étudiante”. C’est à dire qu’ à cause du prix de l’énergie, ils n’auront le droit qu’à 5 minutes de gaz. Ils devront également bien doser le beurre car c’est la seule plaquette qu’ils auront jusqu’à la fin de l’émission..”

Et pour ceux qui auront la chance de réussir ce test, une nouvelle épreuve encore plus corsée attend les candidats qualifiés “Ils devront préparer un cake à l’orange mais sans farine, sans beurre, sans four et bien sûr sans orange.” nous glisse un chef renommé.

Photo : Istock